16 ноября на территории учебного заведения «Наши традиции» провели компенсационное озеленение после капитального ремонта здания. В акции приняли участие педагоги и руководство школы, учащиеся и активисты детских общественных объединений.

Директор школы, председатель комиссии по образованию, спорту, патриотическому воспитанию, добровольчеству, работе с молодежью Общественной палаты округа Иван Шешанков отметил, что капитальный ремонт позволил обновить учебную инфраструктуру.

«Сегодня мы заложили „зеленое сердце“ обновленной школы. Туи — символ вечной жизни и уюта. Теперь каждый раз, входя во двор, мы будем видеть результат нашего общего труда», — добавил он.

Саженцы передал школе экологический проект «ДоброЛес». Выбор породы обусловлен тем, что хвойные растения сохраняют декоративность в течение всего года, отличаются относительной неприхотливостью в уходе, эффективно очищают воздух и позволяют сформировать плотную и красивую живую изгородь.

Общественная палата поддерживает инициативы, направленные на благоустройство и экологическое оздоровление территории региона.

Член Общественной палаты Московской области Ольга Бурлуцкая подчеркнула, что озеленение школьных территорий — значимый вклад как в улучшение экологической ситуации в городах, так и в воспитательную работу с детьми.