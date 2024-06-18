Подачу электричества наладили в ЖК «Мишино» в Химках

Специалисты «Россети Московский регион» обеспечили выдачу мощности жилого квартала «Мишино». Уже построили четыре кабельные линии общей протяженностью 200 метров и две трансформаторные подстанции.

Новое оборудование обеспечит бесперебойное электроснабжение химчан. Так, в рамках договора технологического присоединения специалисты «Россетей» построили кабельные линии мощностью 10 кВ и две трансформаторные подстанции — одну с двумя трансформаторами мощностью по 630 кВА и вторую с двумя трансформаторами по 160 кВА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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