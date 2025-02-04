Почти 600 выпускников повторно напишут итоговое сочинение в Подмосковье 5 февраля

Подмосковные выпускники напишут итоговое сочинение 5 февраля. В испытании примут участие те, кто ранее получил «незачет» или не сдал работу по уважительной причине.

Итоговое сочинение является допуском к ГИА и оценивается по системе «зачет» или «незачет», напомнили в Минобразвоания Подмосковья.

Всего в написании сочинения будет участвовать 581 выпускник, еще девять напишут изложение. Для них оборудуют 60 пунктов проведения экзаменов.

На выполнение задание отведут три часа и 55 минут.

«Школьники получат результаты своих работ не позднее 17 февраля. Для тех выпускников, которые получат „незачет“ или по уважительной причине не смогут написать работу, будет предоставлен резервный день — 9 апреля 2025 года», — добавили в ведомстве.