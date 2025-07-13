Пьяный водитель сбил детей на тротуаре в Красноярске

В Красноярске пьяный автомобилист сбил детей. Об этом сообщила пресс-служба МВД Красноярского края.

Накануне вечером на Крупской улице 24-летний водитель, управляя автомобилем Honda, сбил четырех человек. В их числе — двое 10-летних, один 11-летний ребенок и 41-летний взрослый, которые шли по тротуару.

«В результате ДТП все четверо пешеходов были доставлены в медицинское учреждение», — отметили в МВД.

Госавтоинспекция установила, что водитель был пьян. Правоохранители выясняют остальные детали случившегося.

Ранее в Москве на Бережковской набережной произошла авария, в результате которой 23-летний водитель сбил пешеходов и уехал с места аварии.