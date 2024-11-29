Почти 60 устаревших аппаратов для рентгена заменили в Подмосковье с января

Подмосковные медучреждения получили еще 59 аппаратов для рентгена с начала года. Один из них получил в детскую травматологическую больницу, его стоимость составила 37 миллионов рублей.

Как рассказал глава подмосковного Минздрава Максим Забелин, медучреждения продолжают оснащать современным оборудованием, которое необходимо для качественной и быстрой диагностики. Так, в больницы поступили 59 аппаратов для рентгенов, один из них заработал в областной детской травматолого-ортопедической больнице.

«Так, в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице заработал новый рентген-аппарат, установленный взамен устаревшего. На его закупку было выделено более 37 миллионов рублей. Всего с начала года в наших медучреждениях заменили 59 рентген-аппаратов», — сказал министр.

На новом оборудование будут проводить плановые и экстренные исследования. Специалисты смогут получать снимки высокого качества при низкой лучевой нагрузке на пациента. Результаты будут храниться в электронном виде.