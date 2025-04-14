Почти 60 человек выступят на конкурсе «Учитель года» в Подмосковье

В Подмосковье 14 апреля стартовал конкурс «Учитель года». В этом году он проходит в 36-й раз, а его участниками стали 57 лучших педагогов региона.

Первый и второй туры пройдут с 14 по 18 апреля в Губернском колледже и парк-отеле «Воздвиженское» в Серпухове. Учителя покажут свои методические наработки, проведут открытые уроки, классные часы и мастер-классы.

С началом конкурса участников поздравила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес. Она подчеркнула, что это не только соревнование, но и возможность делиться опытом, искать новые идеи и подходы в обучении. Министр пожелала участникам вдохновения и творческого настроя.

В первый день педагоги прошли испытание «Методическая мастерская», где рассказали о своих подходах к преподаванию и поделились методиками.