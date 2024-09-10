Почти 50 тысяч тонн овощей открытого грунта собрали в Подмосковье с начала сезона

С начала уборочной кампании сельскохозяйственных культур в Подмосковье собрали почти 50 тысяч тонн овощей открытого грунта. Их убрали с площади более 2,4 тысячи гектаров, что составляет 35% от плана. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

«В основном, в Подмосковье выращивают овощи „борщевого набора“. Так, валовый сбор картофеля составляет 34 тысячи тонны, капусты — свыше 12 тысяч тонн, свеклы — более пяти тысяч тонн, моркови столовой — около 3,5 тысячи тонн, лука репчатого — свыше 600 тонн», — прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Всего в этом году урожай овощей соберут с площади семи тысяч гектаров. В ведомстве уточнили, что средняя урожайность овощей открытого грунта достигает 205 центнеров на гектар. Сейчас среди округов-лидеров в данном направлении оказались Дмитров, Коломна и Серпухов.

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