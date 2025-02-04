Почти 400 лифтов заменят в Подмосковье в 2025 году

В Московской области проводят масштабную программу по обновлению лифтов. Заменили уже 13 тысяч подъемных механизмов с истекшим сроком эксплуатации.

В первую очередь обновляют оборудование, которое ипользуется более 25 лет.

«В 2025 году планируется установить еще 376 новых лифтов в 136 жилых домах региона», — уточнил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Сейчас работы проводят в больнице на улице Пожарского в Химках, а также в жилом доме № 6 на улице Чехова в Лобне. За заменой оборудования следят эксперты ГБУ МО «УТНКР».

Установку проводят по четкому плану. Сначала рабочие проверяют, соответствует ли шахта нормативам, затем устанавливают направляющие и двери. После этого они монтируют кабину в нижней точке, а системы противовесов располагают в верхней. За этим шагом следует установка лебедки, ограничителей скорости, буферов и тяговых канатов. Перед началом использования все механизмы тщательно проверяют.

Замену лифтов планируют завершить в установленные сроки.