Почти 170 случаев незаконного потребления электричества выявили в Подмосковье за год

В 2024 году специалисты «Мособлэнерго» выявили случаи незаконного потребления энергии на сумму 119,1 миллиона рублей. Лидером антирейтинга стал Красногорск.

Аналогичные случаи зарегистрировали в Королеве, Мытищах, Химках, Пушкино и Истре.

Специалисты «Мособлэнерго» составили 105 актов о бездоговорном использовании электроэнергии и 63 акта о ее безучетном потреблении.

Жителям Подмосковья напомнили, что подобные действия могут перегрузить систему и оказать влияние на надежность электроснабжения.