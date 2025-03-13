Почти 170 случаев незаконного потребления электричества выявили в Подмосковье за год
В 2024 году специалисты «Мособлэнерго» выявили случаи незаконного потребления энергии на сумму 119,1 миллиона рублей. Лидером антирейтинга стал Красногорск.
Аналогичные случаи зарегистрировали в Королеве, Мытищах, Химках, Пушкино и Истре.
Специалисты «Мособлэнерго» составили 105 актов о бездоговорном использовании электроэнергии и 63 акта о ее безучетном потреблении.
Жителям Подмосковья напомнили, что подобные действия могут перегрузить систему и оказать влияние на надежность электроснабжения.
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