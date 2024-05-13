Почти 15 километров дорог отремонтируют в Павлово-Посадском округе в этом году | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 21:36 Почти 15 километров дорог отремонтируют в Павлово-Посадском округе в этом году Ремонт 15 участков дорог начнут в Павловом Посаде в этом году Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский

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Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел оперативное совещание с руководителями городских служб 13 мая. В этом году в Павлово-Посадском городском округе планируется отремонтировать 15 участков автомобильных дорог общей протяженностью 14,8 километров.

Актуальной по-прежнему остается тема отопления. Силами филиала Коммунальных систем Московской области удалось запустить 32 котельные. Теплом обеспечено 97% жителей округа.

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Угольные котельные в Чисто-Перхурово, Ново-Загарье и Казанском селе также не введены в эксплуатацию. Вместо них будут строиться новые блочно-модульные котельные.

«Сегодня мы затронули тему здравоохранения. Детское отделение на улице Фрунзе полностью переведено в Центральную районную больницу в связи с аварийным состоянием задания. Планируем капитальный ремонт данного корпуса в 2025 году. В Электрогорской больнице завершается ремонт операционного и реанимационного блоков. Через две недели планируем возобновить работу хирургического отделения. К концу июня гинекология также будет отремонтирована», — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов

Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский Пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский

В завершении совещания Денис Олегович дал поручение службам обратить особое внимание на своевременный вывоз мусора, покос травы, высадку цветов, ямочный ремонт дорог и дворовых территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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