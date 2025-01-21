Почти 1,4 млн детей прошли профосмотры в Подмосковье за год

Почти 1,4 миллиона детей прошли профосмотры в Подмосковье в 2024 году. Проверить здоровье могут ребята всех возрастов, которые проживают в регионе.
Профосмотр позволяет уточнить группу здоровья ребенка, а также выявить различные патологии и заболевания, рассказали в региональном Минздраве.
«Дети могут пройти профосмотр не только в поликлинике, но и в школе или детском саде. В таком случае бригада врачей выезжает в образовательное учреждение и проводит осмотр учащихся», — сказал заместитель председателя правительства области — министр здравоохранения Максим Забелин.
Результаты обследования присылают жителям в личный кабинет на «Госуслугах» в течени 45 дней.
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