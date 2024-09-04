«Почта России» выпустила марку с изображением Ново-Иерусалимского монастыря

Почтовую марку с изображением Ново-Иерусалимского монастыря выпустили в России. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Марку выпустили в рамках серии «Монастыри Русской православной церкви». На ней — общий вид Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального монастыря в Истре. Тираж составил 72 тысячи экземпляров, а номинал — 72 рубля.

«Монастырь был известным центром паломничества, пережил трудные времена, закрытие, сильные разрушения в годы Великой Отечественной войны, но всегда оставался оплотом веры для всех прихожан. Почта увековечила образ обители», — рассказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Сергей Бритвин.

Дополнительно к почтовой марке вышли конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и Истры.

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