Почта России выбрала лучших сотрудников в Подмосковье | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 13:30 Почта России выбрала лучших сотрудников в Подмосковье Медиасток.рф

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Подмосковные почтальоны, операторы и водители стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства. В соревновании приняли участие более 50 сотрудников.

Как рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, конкурс провели Почта России и Профсоюз работников связи.

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Оксана Терешкова, Надежда Капустина, Евгения Шарова стали лучшими почтальонами, Светлану Потапову, Ольгу Куклину и Ирину Руденко признали лучшими операторами почтовой связи, а среди водителей особо отличились Иван Стрельбовский, Роман Шоминов и Артем Щербаков.

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