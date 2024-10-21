Почетный знак отличия за успехи в учебе ввели в Павловском Посаде

Почетные знаки отличия появились в Павлово-Посадском лицее № 1. Медаль «Для общей пользы» первой, второй и третей степеней вручают ученикам, которые показали отличные результаты в учебе, спорте и общественной жизни.

Вручение первых знаков отличия состоялось в актовом зале ко Дню лицеиста. Таким образом детей поощрили за хорошую успеваемость, инициативность, активную позицию в общественной и спортивной жизни лицея в Павловском Посаде.

Знак «Для общей пользы» введен в учреждении по подобию награды для выпускников Царскосельского лицея. Надпись впоследствии стала девизом образовательного учреждения в XIX веке.

Награждение проходит поэтапно. Первую степень получают ученики, которые добились наибольших результатов.

«Поздравляем ребят, получивших сегодня заслуженную награду! Уверены, что они с достоинством будут носить эти памятные знаки отличия! Последующие награждения будут проходить по понедельникам на общешкольных линейках. Проявить себя и заслужить знак отличия может каждый лицеист, имеющий академические, культурные и спортивные достижения, успехи в области творческой, проектной, предпринимательской, социальной, волонтерской и иной деятельности, демонстрирующей убедительные проявления лидерских качеств и способностей» — сказал директор МОУ «Лицей № 1» Павел Грязнов.

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