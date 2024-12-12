Занятие с психологом и косметологом для женщин пройдет в Лобне 12 декабря

В Лобне пройдет встреча клуба «Полезные привычки», посвященная теме гармонии внутренней и внешней красоты. Жителей приглашают узнать, как наладить внутренний баланс и позаботиться о своей внешности.
Психолог Юлия Иванова и косметолог Анна Молодцова поделятся своими рекомендациями по улучшению качества жизни, выстраиванию отношений и уходу за собой. Эксперты объяснят, как гармонично развивать личность, не забывая о внешнем виде. Участники смогут задать вопросы и получить полезные советы от специалистов. Встреча пройдет в Детской библиотеке на улице Циолковского, 3, в 17:20.
Для участия в мероприятии необходима предварительная запись. Позвонить для записи можно по телефону: 8 906 782 60 63. Дополнительную информацию о библиотеке и других мероприятиях можно узнать по телефону: 8 495 577 11 05.
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