Приставы и налоговая начали розыск солиста группы «Моральный кодекс»

Солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева разыскивают налоговая и приставы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

ФССП возбудила в отношении музыканта исполнительное производство, а ФНС выставила исполнителю крупный счет.

«Производство приставы начали из-за 4000 рублей — это штраф на его фирму за несвоевременно предоставленные данных в ФНС от продюсерского центра „Мазай коммуникейшенс“», — написали авторы поста.

Пока Мазаев не мог решить вопрос с микродолгом, налоговая выставила новый счет: 95 тысяч рублей.

Блогер Елена Блиновская 12 декабря направила в Верховный суд жалобу из-за отказа снизить налоги, пенни и штрафы. Сейчас их общая сумма составляет 1,2 миллиарда рублей. На сайте арбитражных судов сведения о начале судопроизводства пока не опубликовали.