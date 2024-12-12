Лекция о творчестве Джейн Остин прошла в Воскресенске

Встречу на тему творчества писательницы Джейн Остин провели в Воскресенске. На нее пришли участники клуба «Активное долголетие».

Мероприятие провели в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. В нем поучаствовали активисты клуба «Позитив+».

Литературный час назвали «Первая леди английской литературы». Его подготовили ко дню рождения романистки Джейн Остин.

Посетителям библиотеки рассказали факты из жизни и творчества писательницы и об ее известных произведениях «Гордость и предубеждение», «Эмма», «Доводы рассудка», «Нортенгерское аббатство», «Чувство и чувствительность».

Даже сегодня ее стиль не признают старомодным, а произведения Остин являются одними из самых экранизируемых. Участникам показали отрывки из фильма «Гордость и предубеждение».

Также организаторы подготовили выставку и чаепитие под звуки баяна.

Отметим, что встреча прошла в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» и проекта «Зима в Подмосковье».