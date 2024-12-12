Украинский дрон повредил одну из насосных станций нефтепровода «Дружба»

Украинский беспилотник повредил одну из насосных станций на перевалочном пункте нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Как сообщил Telegram-канал Mash , это произошло сразу же после того, как Венгрия предложила рождественское перемирие.

Нефтепровод «Транснефть-Дружба» находится в 110 километрах от границы с Украиной. Два беспилотника взорвались возле пожарных резервуаров с водой, а еще один — рядом с насосной станцией.

«Загоревшееся топливо вылилось и попало в вырытую для безопасности яму — там его и затушили. Повреждения минимальные, никто не пострадал», — отметили авторы публикации.

В начале декабря Чехия прекратила получать нефть по южной ветке трубопровода «Дружба». Об этом сообщил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Зеленский отклонил предложение Венгрии о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции на Рождество. Украина опровергла заявление венгерского политика.