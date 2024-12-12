Роспотребнадзор предупредил о высоком риске заражения птичьим гриппом

«Высокий риск мы сегодня видим в высокопатогенном гриппе птиц и в межвидовом переходе, случаи которого описываются сегодня уже не раз в году и не раз в несколько лет», — заявила она.

По словам Поповой, почти каждую неделю в надзорную службу приходят сообщения из разных стран о случаях заболевания людей гриппом птиц. Она подчеркнула, что это высокий риск, который нужно предотвратить.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор запретил ввозить в страну куриные яйца и мясо из Турции. Такие меры приняли из-за вспышки птичьего гриппа в провинции Конья. По предварительным данным, люди заражаются после контактов с домашними птицами. От этого заболевания уже погибли более 200 голов птицы.