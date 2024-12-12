«Умерли на руках». Глава центра реабилитации в Волгограде обвинила соседей в травле птиц
Глава центра реабилитации «Птичий Остров» в Волгограде заявила о травле питомцев
В Красноармейском районе Волгограда в центре реабилитации диких животных «Птичий Остров» неизвестные отравили пернатых. Руководитель учреждения Алина Ерина в беседе с 360.ru допустила, что это могли сделать соседи.
«У нас идет уже многолетняя травля со стороны соседей. Это на протяжении девяти, практически уже 10 лет происходит, то есть когда еще животных здесь и не было. Центр реабилитации здесь находится четыре года», — рассказала Ерина.
По словам Алины, все началось с покупки дома ее родителями в частном секторе Красноармейского района. Оказалось, это жилье очень хотели приобрести соседи: женщина-адвокат, ее безработный муж и сын — будущий юрист.
«Полгода они пытались признать недееспособным продавца, признать незаконной сделку о продаже. Не получилось ничего. Родителям моим советовали вещи даже не раскладывать. Потом, когда уже родители вступили в права наследования, они стали травить: вызывали полицию, <…> писали жалобы в администрацию», — вспомнила Ерина.
Соседи взялись за птиц
С прошлого года соседи переключились с родителей Алины на ее центр реабилитации диких животных. Ерина заподозрила их сына в том, что он проник на территорию центра и попытался выгнать орланов.
Они испугались, побили крылья, крылья были в крови. <…> Больше двух с половиной недель потом налаживали контакт. <…> Потом он еще раз залазил, повредил забор <…> Видимо, столько у них накопилось ненависти, что решили уже травить.
Алина Ерина
руководитель центра реабилитации диких животных «Птичий Остров»
Накануне Ерина повезла лебедя на рентген, а когда вернулась, обнаружила в вольере отравленных птиц.
«Я вижу, что у меня мертвый аист лежит и чайки при смерти. <…> Стали колоть преднизолон, чтобы снять отек, потому что жуткий отек глотки пошел, как анафилактический шок. Я пыталась дать полисорб, чтобы отравление снять, просто настолько было все плохо, что они даже не могли глотать. К сожалению, все чайки умерли буквально на руках», — рассказала собеседница 360.ru.
Руководитель центра обратилась в полицию, правоохранители все зафиксировали. Также Алина договорилась с ветврачом о вскрытии.
В конце ноября жители Ивантеевки пожаловались на догхантеров, которые придумали новый способ расправы над питомцами. Теперь злоумышленники распыляют неизвестный химикат на собачьих площадках.