«Умерли на руках». Глава центра реабилитации в Волгограде обвинила соседей в травле птиц

В Красноармейском районе Волгограда в центре реабилитации диких животных «Птичий Остров» неизвестные отравили пернатых. Руководитель учреждения Алина Ерина в беседе с 360.ru допустила, что это могли сделать соседи.

«У нас идет уже многолетняя травля со стороны соседей. Это на протяжении девяти, практически уже 10 лет происходит, то есть когда еще животных здесь и не было. Центр реабилитации здесь находится четыре года», — рассказала Ерина.

По словам Алины, все началось с покупки дома ее родителями в частном секторе Красноармейского района. Оказалось, это жилье очень хотели приобрести соседи: женщина-адвокат, ее безработный муж и сын — будущий юрист.

«Полгода они пытались признать недееспособным продавца, признать незаконной сделку о продаже. Не получилось ничего. Родителям моим советовали вещи даже не раскладывать. Потом, когда уже родители вступили в права наследования, они стали травить: вызывали полицию, <…> писали жалобы в администрацию», — вспомнила Ерина.

Соседи взялись за птиц

С прошлого года соседи переключились с родителей Алины на ее центр реабилитации диких животных. Ерина заподозрила их сына в том, что он проник на территорию центра и попытался выгнать орланов.