План повышения надежности электроснабжения выполнили на 97% в Подмосковье

Подмосковные энергетики завершают работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей региона. Уже удалось реализовать более 97% от общего объема мероприятий, запланированных на этот год.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, с начала года специалисты выполнили работы на 361 объекте. Они отремонтировали оборудование 109 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Подмосковья, а также построили и реконструировали 74,13 километров ЛЭП и 69 подстанций.

В планах до конца года провести работы в Истре, Клину, Котельниках, Красногорске, Подольске, Химках, в Богородском, Наро-Фоминском, Одинцовском, и Раменском городских округах Московской области.

По словам Министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, особое внимание уделяется мероприятиям по повышению надежности электроснабжения потребителей — это ремонт, реконструкция и строительство новых энергообъектов.

«Программу реализуем уже четвертый год подряд, а перечень объектов в городских округах формируем с учетом обратной связи от населения, полученной через официальные источники и социальные сети. Ежегодно стараемся наращивать объемы», — добавил Воропанов.