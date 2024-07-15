Пикник для семей бойцов СВО прошел в усадьбе Ивановское в Подольске

Телеканал «360»
Фото: Телеканал «360»

В первые выходные после Дня семьи, любви и верности прошел пикник для близких участников специальной военной операции. В усадьбу Ивановское в Подольске приехали дети, родители и жены бойцов.

Для семей участников специальной военной операции организовали мастер-классы и шоу мыльных пузырей. Детям рисовали на лице макияж — аквагрим. Взрослых угощали пловом, шашлыками, черешней и абрикосами.

«Настроение прекрасное. Погода тоже прекрасная. Спасибо за организацию такого праздника для семей СВО, чувствуется поддержка», — поделилась жительница городского округа Подольск Наталья Широкова.

Среди гостей были участники специальной военной операции, которые приехали в отпуск к семье. Они поблагодарили организаторов за пикник. Подобные мероприятия проходят в Подольске не в первый раз. Их главная цель — поддержать людей в непростое время.

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