Пикник для семей бойцов СВО прошел в усадьбе Ивановское в Подольске

В первые выходные после Дня семьи, любви и верности прошел пикник для близких участников специальной военной операции. В усадьбу Ивановское в Подольске приехали дети, родители и жены бойцов.
Для семей участников специальной военной операции организовали мастер-классы и шоу мыльных пузырей. Детям рисовали на лице макияж — аквагрим. Взрослых угощали пловом, шашлыками, черешней и абрикосами.
«Настроение прекрасное. Погода тоже прекрасная. Спасибо за организацию такого праздника для семей СВО, чувствуется поддержка», — поделилась жительница городского округа Подольск Наталья Широкова.
Среди гостей были участники специальной военной операции, которые приехали в отпуск к семье. Они поблагодарили организаторов за пикник. Подобные мероприятия проходят в Подольске не в первый раз. Их главная цель — поддержать людей в непростое время.