Бойцы ВС России обезвредили более полумиллиона снарядов ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие, которые занимались разминированием территории Курской области, обезвредили более 500 тысяч снарядов украинских боевиков. Об этом сообщили «Известия» .

«Охват территории большой. По-прежнему очищаем населенные пункты, поля, дороги и все остальное. Мест, где проверять, еще много», — рассказал командир инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты бригады «Барс-Курск» с позывным База.

Военный отметил, что по поручению президента России Владимира Путина количество работающих в Курской области подразделений увеличилось.

Разбросанные при отступлении украинскими боевиками боеприпасы находили в домах мирных жителей, под шифером на участках, растяжках калиток, под листвой и в бытовых предметах, в том числе в игрушках и шоколаде.

Ранее командир инженерно-саперного взвода с позывным Эмиль сообщил, что на территории Курской области российские военные также находили заминированные пакеты, телефоны и аптечки.