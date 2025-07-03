Более 1000 килограммов гумпомощи отправили в зону СВО из Шатуры

Новую партию гуманитарного груза отправили на передовую из Шатуры. В нее в том числе вошли специнструменты и питбайк.

Волонтеры собрали продукты, маскировочные сети, окопные свечи, средства гигиены, бутилированную воду, полиэтиленовую пленку, рации и бензопилы. Помощь направили участникам СВО из Шатуры, которые сейчас служат на направлении Сватово-Кременная.

«Большое количество коробок передали родственники наших военнослужащих из Рошаля, Бакшеева, Туголесского Бора. К адресным посылкам от родных и близких мы всегда добавляем то, что просят бойцы. В этот раз ребята получили питбайк, который поможет быстро перемещаться на местности, доставлять на позиции продукты и снаряды, эвакуировать раненых», — отметил руководитель отделения «Боевого братства» в Шатуре Олег Языков.

Передали посылку бойцам председатель муниципального Совета депутатов Дмитрий Янин и водитель Владимир Тонков.