Пешеходные ограждения отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья за неделю

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали пешеходные ограждения еще на шести дорогах в Подмосковье. За неделю работы провели в Жуковском, Истре, Красногорске, Солнечногорске и Мытищах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы провели на улице Гагарина в Жуковском, улице Ленина в Истре, Путилковском шоссе в Красногорске, а также в поселке Рыбное под Дмитровым, в селе Алабушево под Солнечногорском, деревне Пирогово под Мытищами.

«Пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений», — пояснили в ведомстве.

Дорожную сеть в Подмосковье еженедельно обследуют. Особое внимание уделяют состоянию тротуаров, остановок, знаков и светофоров.

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