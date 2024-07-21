Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 22 и 23 июля

Сотрудники Комитета Лесного хозяйства Московской области предоставили прогноз пожарной опасности на ближайшие несколько дней. Представители ведомства отметили, что 20 июля в лесах региона не произошло пожаров.

22 и 23 июля на большей части Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности. При этом в Бородинском, Волоколамском, Наро-Фоминском, Ступинском, Талдомском, Луховицком лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» установят второй класс пожарной опасности.

Синоптики прогнозируют, что 21 июля и в последующие дни температура воздуха поднимется до 23-24 градусов, в то время как ночью ожидается снижение до 15-16 градусов.

Согласно традициям предков, к 21 июля созревает черника. При этом собирать ее нужно в болотистой местности. Ягода обладает целебными свойствами от болей в глазах и желудке.

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