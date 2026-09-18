Первый день выборов завершился в Балашихе

В Балашихе завершился первый день выборов. В округе было открыто 183 избирательных участка, которые работали с 8 утра до 8 вечера.

Все действия избирательной комиссии отработаны, обязанности распределены, бюллетени, информационные плакаты и урны — все на месте и многократно перепроверено.

«Я проснулась в 4 утра, в 4, а вчера мы ушли поздно вечером, уже в 10 вечера. Пока все это сделали, пока приехали все проверки, кинологи были, все акты мы подписали, сделали все, чтобы начать работать», — рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 53 Анастасия Ахмедова.

Первые посетители на участках появились сразу после открытия. Некоторые проходили процедуру голосования перед началом рабочего дня. «На участок пришла утром, перед работой, потому что нужно успеть все. Шла голосовать, потому что это нужно сделать», — рассказала жительница округа Ирина Смеречинская.

Все 183 участка готовы к штатным и внештатным ситуациям, а также к внезапным проверкам. УИК № 7, расположенный в МФЦ, посетил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

«Все, что необходимо на избирательном участке — все есть: и список кандидатов, и информация о кандидатах, и кабина для голосования, бюллетени, комиссия в бодром настроении», — рассказал Владимир Шапкин.

Среди голосующих — люди всех возрастов, много семей с детьми. Чемпион мира по боксу Александр Бахтин назвал голосование доброй семейной традицией. В Подмосковье подготовлено более 22 тысяч наблюдателей. Комиссии будут работать до вечера воскресенья, также доступно дистанционное голосование.