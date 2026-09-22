Турнир по воркауту прошел в Дмитровском округе

В Молодежном центре «Родники» в Икше состоялись соревнования по воркауту, объединившие участников из Дмитровского округа, Москвы, Мытищ, Подольска и Кимр. Спортсмены показали свои навыки в трех дисциплинах — воркаут-батлах, фристайлбаре и женском фристайле.

20 сентября Молодежный центр «Родники» в Икше стал площадкой для турнира по воркауту. Соревнования организовали сотрудники центра совместно с движением «Волонтеры Подмосковья» при участии команды «Барс».

Участники состязались в силовых элементах на турниках и брусьях, демонстрировали сложные связки и подготовленные программы. В программу вошли три направления: воркаут-батлы, фристайлбар и женский фристайл.

Турнир стал продолжением работы по развитию воркаута среди подростков и молодежи Дмитровского округа. В Молодежном центре «Родники» регулярно проходят тренировки для двух возрастных групп — от 10 и от 14 лет.

По итогам соревнований в воркаут-батлах победил Роман Гайворонский из Мытищ. Второе место занял Даниил Волков из Москвы, третье — Марк Сагалаев, также представляющий столицу.

В дисциплине «Фристайлбар» первое место занял Илья Козлов из Подольска, серебро получил Всеволод Соколов из Москвы, бронзу — Александр Соколов из Кимр. В женском фристайле весь пьедестал заняли спортсменки из Москвы: победила Полина Турова, второй стала Мария Мартынова, третьей — Ясмин Али.

Присоединиться к тренировкам по воркауту в Икше могут подростки с 10 лет. Занятия проходят в Молодежном центре «Родники» по адресу: р. п. Икша, ул. Икшанская, д. 10.