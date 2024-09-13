Первую в Подмосковье школу креативных индустрий открыли в Орехово-Зуеве

Школа креативных индустрий начала работу на базе детской школы искусств имени Якова Флиера в Орехово-Зуеве. Здесь оборудовали три специализированные студии. В школе будут обучать дизайну, искусству и технологиям.

В день открытия экскурсию по школе креативных индустрий провели для заместителя министра культуры Московской области Павла Родина и первого заместителя главы Орехово-Зуевского округа Ирины Кузнецовой.

Учащиеся будут получать знания в студиях звукорежиссуры, электронной музыки и дизайна. К занятиям на бесплатной основе уже приступили 60 детей от 12 до 17 лет. Еще 30 воспитанников учатся на платном отделении.

Современное оборудование закупили на средства Министерства культуры.

«Потенциал технический заложен колоссальный. Это передовое оборудование, это самые богатые микрофоны в стране. Мощные компьютеры, которые поддерживают любого рода программное обеспечение. 3D-принтеры, 3D-сканеры позволяют любого рода предмет воссоздать. Ребята смогут прикоснуться к великому и не просто прикоснуться, а работать с этим каждый день, и когда они решат реализовать себя в профессиональной сфере, их переход от обучения к реализации своей будет максимально комфортным», — прокомментировал директор по развитию компании Smart Group Дмитрий Великанов.

Преподают в школе педагоги, опытные специалисты в сфере креативных индустрий. Школьников научат создавать иллюстрации, афиши, делать мультфильмы и другие оригинальные проекты в области искусств и цифровых технологий. Обучение будет длиться два года, затем ребята получат свидетельство об окончании программы.

Поступить в учреждение можно после девятого класса. Проект реализуется благодаря федеральной программе «Придумано в России».

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