Первую победу нового сезона Суперлиги отпраздновал баскетбольный клуб «Химки»

Самым результативным игроком стал Владислав Шарапов из местного клуб: он набрал 23 очка и девять подборов. Помимо этого, 13 очков заработал Глеб Суворов, 10 — Дмитрий Коршаков, еще восемь у Кирилла Попова, четыре у Азата Тукмакова, два балла команде принес Роман Баландин, а Александр Мальцев, Сергей Михалев и Федор Ключников добыли по одному очку.

«Первая игра достаточно тяжелая и она больше не на мастерство, а на нервы. По результатам мы справились лучше и победили. У соперников чувствовалась нервозность, хотя и мы и они уже провели достаточное количество товарищеских игр, но это все равно не то. Когда начинается чемпионат там уже каждый мяч, каждое владение, передача и бросок — они другую ценность имеют. Настрой на сезон максимальный. У нас нет никаких поблажек, победа не дает расслабление, готовимся к следующей игре», — поделился главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Следующая игра состоится 11 октября. «Химки» встретятся «СШОР-Локомотив». Начало в 19:00. Вход свободный.

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