Молодежь Солнечногорска пригласили на подработку в трудовом отряде

В Солнечногорске стартовал прием заявок на участие в молодежном трудовом отряде «Чистогорье». Летняя подработка на неполный рабочий день доступна для молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет.

Работа начнется 1 августа, смены будут проходить по будням, продолжительностью четыре часа в день. С участниками заключат официальный трудовой договор, и им выдадут трудовые книжки. Основные обязанности включают благоустройство города: высадку и полив растений, а также уборку улиц, парков и скверов.

«Участие в „Чистогорье“ — это отличная возможность получить уникальный опыт, завести интересные знакомства и поработать на благо родного округа. Для ребят создают все условия, чтобы сделать их первое трудоустройство интересным и запоминающимся. Молодежный центр предлагает специально для трудовых отрядов много совместных активностей, развлечений и игр в свободное время», — отметил глава городского округа Константин Михальков.

Чтобы стать частью команды, необходимо до 14 июля собрать пакет документов, зарегистрироваться на сайте trudvsem.ru и заполнить соответствующую форму. После этого нужно будет дождаться звонка.

Для оформления потребуется предоставить паспорт подростка и одного из родителей с пропиской, СНИЛС, ИНН, справку из учебного заведения, медицинскую справку формы 086/У, трудовую книжку (если ее нет, работодатель заведет электронную версию), а также реквизиты карты «Сбер» (МИР).

Количество мест ограничено. Набор проводит молодежный центр «Подсолнух», который расположен по адресу: город Солнечногорск, улица Дзержинского, дом 13 (вход с правой стороны здания), 4-й этаж, домофон МБУ МЦ «Подсолнух», кабинет № 10.