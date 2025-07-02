Волонтеров Химок поздравили с Днем молодежи

День Молодежи с размахом отметили в Химках. Более 80 волонтеров округа поздравили с праздником на торжественной церемонии.

Торжественную церемонию награждения провели на борту теплохода. Активистов поздравили председатель совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Надежда Смирнова. Волонтеры получили памятные грамоты и благодарственные письма за вклад в жизнь и развитие округа.

Также отметили участие активистов в социально значимых проектах Химок. Участие в церемонии приняли ребята из разных волонтерских организаций города.

«Наша молодежь проявляет огромную активность и инициативу, предлагая свежие идеи и проекты, которые направлены на развитие нашего округа. Благодаря их активности и ответственности формируется сильное и современное общество, готовое решать важные задачи», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Официальную часть завершила увлекательная речная прогулка на теплоходе, организаторы подготовили для молодых людей развлекательную программу под лозунгом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай».

Напомним, что волонтеры из Химок помогут в организации международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Они будут заниматься размещением и аккредитацией участников, организационными вопросами, взаимодействовать со средствами массовой информации.