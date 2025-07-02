Захарова заявила об объявленном протесте и врученной ноте послу Азербайджана

Вызванный в Министерство иностранных дел посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев получил решительный протест в связи с намеренным демонтажом отношений между двумя странами. Дипломату также вручили ноту за неправомерные действия силовиков при задержании россиян, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Она подчеркнула, что призвала Азербайджан принять меры к нормализации двусторонних отношений в соответствии с подписанными документами.

«Напомню, это уровень стратегического союзничества», — сказала представитель МИД.

Захарова отметила, что в СМИ республики появилось огромное количество фейковой информации, но пока заявлять о том, что речь идет о целенаправленной антироссийской кампании, невозможно.

«Мы рассчитываем, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов, которых сделано немало», — предупредила дипломат.

Захарова призвала россиян, которые сейчас планируют поездку в Азербайджан, учитывать текущую обстановку в стране.

Обострение отношений между Россией и Азербайджаном началось в конце прошлой недели и обернулось охотой на приехавших или живущих в Баку россиян. В минувший вторник, 1 июля, суд арестовал на четыре месяца исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и главного редактора Евгения Белоусова по обвинениям в мошенничестве и незаконном предпринимательстве.

На следующий день силовики республики объявили о задержании группы из восьми россиян, которые якобы занимались продажей через интернет наркотиков из Ирана. Суд отправил всех задержанных в СИЗО на четыре месяца.