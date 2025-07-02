Захарова заявила об объявленном протесте и врученной ноте послу Азербайджана
Захарова призвала россиян учитывать риск поездок в Азербайджан
Вызванный в Министерство иностранных дел посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев получил решительный протест в связи с намеренным демонтажом отношений между двумя странами. Дипломату также вручили ноту за неправомерные действия силовиков при задержании россиян, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что призвала Азербайджан принять меры к нормализации двусторонних отношений в соответствии с подписанными документами.
«Напомню, это уровень стратегического союзничества», — сказала представитель МИД.
Захарова отметила, что в СМИ республики появилось огромное количество фейковой информации, но пока заявлять о том, что речь идет о целенаправленной антироссийской кампании, невозможно.
«Мы рассчитываем, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов, которых сделано немало», — предупредила дипломат.
Захарова призвала россиян, которые сейчас планируют поездку в Азербайджан, учитывать текущую обстановку в стране.
Обострение отношений между Россией и Азербайджаном началось в конце прошлой недели и обернулось охотой на приехавших или живущих в Баку россиян. В минувший вторник, 1 июля, суд арестовал на четыре месяца исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и главного редактора Евгения Белоусова по обвинениям в мошенничестве и незаконном предпринимательстве.
На следующий день силовики республики объявили о задержании группы из восьми россиян, которые якобы занимались продажей через интернет наркотиков из Ирана. Суд отправил всех задержанных в СИЗО на четыре месяца.