Педагогическая конференция прошла в новом корпусе школы № 11 в Видном

«Один из главных вопросов, которые обсудили, — открытие новых объектов образования. Ленинский округ — в числе наиболее развивающихся муниципалитетов Подмосковья. С каждым годом наши учреждения принимают все больше детей. Строительство школ в крупных микрорайонах позволяет ребятам учиться рядом с домом, а также планомерно убирать вторую смену. С начала 2024 года мы уже открыли четыре новые школы — в Битце, в Боброве, Сапронове и Молокове, что позволило создать порядка 4,5 тысяч мест и почти две тысячи детей перевести в первую смену. В ближайшие два года рассчитываем сократить количество обучающихся во вторую смену еще в три раза», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Самая тяжелая ситуация со второй сменой складывается в Лопатинской школе. Здесь по вечерам учатся 1100 ребят. В этом районе планируется масштабное строительство объектов образования. В 2026 году должны построить школы общей вместимостью 2225 мест в жилых комплексах «Государев дом» и «Видный город», а также три детских сада на 720 мест. Помимо этого, в Ленинском округе появятся еще шесть новых школы до конца 2026 года на 8300 мест.

Участники конференции также обсудили привлечение педагогических кадров, поддержку учителей и повышение эффективности работы школ.

Отметим, в Ленинском округе действует 21 образовательный комплекс. В их состав входят школы и детские сады. Такая организация учебного процесса позволяет ребенку плавно перейти от дошкольной занятости в первый класс. Учреждения посещают 2,5 тысячи школьников и 21 тысяча дошкольников — всего 63,5 тысяч детей. В «зеленую зону» областного рейтинга входят пять объектов — Видновская школа № 7, художественно-технический лицей и гимназия, Лопатинская и Володарская школы.