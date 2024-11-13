Педагог из Воскресенска рассказал о работе с детьми и выборе профессии

Юлия Скриндица, преподаватель русского языка и литературы, уже три года работает в гимназии Воскресенска. За это время она укрепила свои профессиональные навыки и обрела уверенность в выборе профессии.

Юлия с детства мечтала стать учителем, вдохновляясь уроками литературы, где могла не только читать, но и обсуждать произведения с одноклассниками. Она решила посвятить свою жизнь педагогике и сегодня считает, что сделала правильный выбор. Юлия старается создать на уроках комфортную атмосферу, в которой каждый ученик может выражать свои мысли и чувствовать себя услышанным. Небольшая разница в возрасте помогает ей найти общий язык с детьми, и это способствует доверительным отношениям.

В своей работе Юлия активно применяет современные технологии, делая уроки более интерактивными и увлекательными. Мультимедийные материалы помогают ученикам глубже понять литературу и визуализировать образы произведений, делая их ближе и понятнее для детей.

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