Педагог из Воскресенска Владимир Рассказов вошел топ-100 учителей Подмосковья

Педагог Владимир Рассказов, посвятивший двадцать лет воспитанию и обучению молодежи в лицее имени Героя Советского Союза Стрельцова, вошел в топ-100 лучших преподавателей Московской области в этом году. Свой путь в лицее Владимир начал как тренер.

Спустя полгода судьба привела его к роли педагога-организатора ОБЖ. За два десятилетия он стал не просто учителем, а настоящим наставником, способным зажечь интерес к предмету и развить чувство ответственности за безопасность среди своих учеников.

«Я надеялся, что попаду в топ-100. Безусловно, быть уверенным на сто процентов — невозможно. Мы не видим других участников, самостоятельно составляем портфолио. Совсем недавно я подготовил победителя и призеров всероссийской олимпиады школьников, что тоже сыграло немалую роль», — поделился Владимир.

В работе Владимир руководствуется двумя ключевыми принципами: равным диалогом с детьми и искренней любовью к ним. Он убежден, что только через взаимное уважение и понимание можно создать образовательную среду, где каждый ученик будет чувствовать себя комфортно и сможет раскрыть свой потенциал.

С учетом нового формата предмета, который теперь называется «Основы безопасности и защиты Родины», Владимир активно внедряет в программу элементы первой медицинской помощи и начальной военной подготовки.

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