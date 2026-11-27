Учитель химии школы «Горизонт» городского округа Воскресенск Алексей Лавров стал лауреатом XI Конкурса молодых ученых Российской академии образования. Торжественная церемония вручения медалей РАО «Молодым ученым за успехи в науке» прошла в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

На конкурс педагог представил исследование, посвященное разработке методики использования творческих задач на уроках химии. Предложенный подход предусматривает оценку индивидуального вклада каждого школьника при выполнении заданий. По словам автора, такой формат позволяет учитывать не только итоговый результат, но и вовлеченность ученика в работу, что делает оценку более объективной и поддерживает интерес к предмету.

Всего по итогам конкурса определили пять лауреатов. Среди них — преподаватели вузов, аспирант и школьный учитель, а представленные исследования охватывали различные направления педагогики и психологии. «За каждой заявкой на медаль стоит серьезный двухэтапный отбор и глубокая экспертиза в семи отделениях Российской академии образования», — отметила президент РАО Ольга Васильева.

Конкурс молодых ученых Российской академии образования входит в инициативу «Наука побеждать», реализуемую в рамках Десятилетия науки и технологий. Участие школьного учителя в таком конкурсе наряду с вузовскими исследователями подтверждает высокий уровень методической работы в образовательных организациях округа и интерес педагогов к практико-ориентированным научным разработкам.