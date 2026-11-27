Компания «ТК Лифт» из Электростали вывела на рынок первый автомобиль-мультилифт с гидроманипулятором за кабиной на шасси нового поколения КамАЗ К5. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Машина сочетает два типа навесного оборудования — крюковой погрузчик и гидроманипулятор за кабиной с грейферным захватом. Технику можно использовать как ломовоз и мультилифт. Автомобиль предназначен для предприятий, работающих с твердыми коммунальными отходами: для ликвидации несанкционированных свалок, транспортировки промышленных и других типов отходов, а также для компаний, занимающихся перевозкой лома черных и цветных металлов.

Шасси нового поколения КамАЗ-65657 полной массой 29 тонн создано для работы с разными типами навесного оборудования, имеет высокие эксплуатационные характеристики и экономичный расход топлива.

Предприятие «ТК ЛИФТ» входит в группу компаний «Торг-Комс», которая специализируется на разработке, производстве и обслуживании грузовой спецтехники.