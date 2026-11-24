Опубликован 17-й выпуск электронного ежегодника «Фауна и население птиц Европейской России». Он посвящен анализу результатов проекта по развитию сети мониторинга численности обычных видов птиц на территории европейской части России за 2026 год, в том числе в Подмосковье. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«В первую очередь, порадовал рост встреч с луговым коньком в Подольске: если в прошлом году там видели всего одну птицу, то в нынешнем — пять», — сказал Фирсов.

По его словам, возросло число встреч с черным коршуном в Орехово-Зуевском округе и Домодедове, причем в последнем — в четыре раза. В Истре наблюдателям повстречалась фифи, которую не фиксировали в 2025 году. Участники мониторинга зафиксировали прирост популяций редких видов и возвращение тех, кого не наблюдали в прошлом году.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали аномалии в численности популяций: в некоторых локациях количество сизых голубей возросло почти в 10 раз, местами было в разы больше пеночек, черных стрижей, галок, зябликов и овсянок. Этот феномен специалистам еще предстоит изучить.