Пациенту с травмой колена в Лобне провели операцию по имплантации сухожилия

В Лобненской больнице травматологи успешно провели операцию по имплантации сухожилия в колено 25-летнего мужчины, страдающего от разрыва передней крестообразной связки. Пациент обратился за медицинской помощью после получения травмы на футбольной тренировке.

Хирургическое вмешательство, которое длилось более полутора часов, включало удаление поврежденной связки и замену ее сухожилием, взятым из голени пациента. Врач-травматолог Руслан Салахеев отметил, что операция прошла успешно и позволила восстановить функциональность коленного сустава.

Эксперты подчеркивают, что разрыв передней крестообразной связки является одной из самых распространенных травм колена, наряду с повреждениями менисков. Без своевременного лечения такие травмы могут привести к разрушению мениска и хряща коленного сустава, что делает хирургическое вмешательство необходимым для сохранения подвижности и здоровья сустава.

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