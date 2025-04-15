Пасхальная ярмарка в поддержку юных пациентов онкоцентра прошла в Балашихе

Пасхальная ярмарка, организованная женским клубом «Встречи мам Балашихи» совместно с администрацией кафе Kitchen, состоялась в микрорайоне Железнодорожный. Мероприятие было направлено на поддержку подопечных благотворительного фонда «Ради добра».

Все собранные средства будут направлены на приобретение лекарств для онкобольных детей в Балашихинском онкоцентре и пополнение «коробки храбрости».

В кафе проводились различные активности. Для детей организовали мастер-классы по созданию бомбочек для ванны и программу «Супергерои навсегда» от Spark Studio, включающую 10 испытаний для развития логического мышления, командной работы и лидерских качеств. Мамы могли пообщаться с психологами — резидентами женского клуба, а также принять участие в мастер-классе художницы Анастасии Пригоды по рисованию открыток в стиле леттеринга.

На протяжении всего мероприятия были представлены товары балашихинских рукодельниц: банты, игрушки, плетеные корзины и подставки, украшения, аромадиффузоры, эфирные масла, деревянные и вязаные изделия, а также свечи. Все эти изделия можно было купить, а вырученные средства направлены на благотворительные цели.

Пасхальная ярмарка стала ярким примером сплочения сообщества ради благой цели, продемонстрировав, как совместные усилия могут приносить реальную помощь тем, кто в ней нуждается.