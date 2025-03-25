Парк в Солнечногорске опубликовал афишу мероприятий на неделю

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Специалисты городского парка в Солнечногорске опубликовали программу мероприятий на неделю. С 26 по 30 марта всех желающих ждут мастер-классы, игры, спортивные события и многое другое.

Дети смогут принять участие в творческих мастер-классах, викторине «Самый умный», сыграть в шахматы и повеселиться на игровых программах. Также в городском парке пройдет семейная зарядка и экскурсия «Знакомство с парком».

«Мы стараемся делать мероприятия разнообразными, чтобы и детям, и взрослым было интересно попробовать для себя что-то новое. Например, заняться спортом и присоединиться к традиционному забегу ParkRun или же прийти на зарядку всей семьей», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Мероприятия в городском парке Солнечногорска проходят благодаря губернаторскому проекту «Весна в парках Подмосковья». Узнать информацию об обновлениях и новостях можно в афишах парка, в Telegram-канал е и на сайте parki.mosreg.ru.

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