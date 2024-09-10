Парк «Меленки» откроют в Павловском Посаде 15 сентября

Благоустройство парка «Меленки» завершилось. Об этом рассказал заместитель главы Павлово-Посадского округа на еженедельном оперативном совещании. Его откроют 15 сентября.

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа встретился с представителями городских служб на еженедельном оперативном совещании. Участники встречи рассказали про текущую подготовку к отопительному сезону, работу мобильных пунктов вакцинации и благоустройство общественных территорий.

«В воскресенье, 15 сентября, в нашем городе состоится долгожданное событие — открытие нового общественного пространства — парка „Меленки“. Важно, что на сегодняшний день строительные работы и благоустройство территории завершены на 90% и совсем скоро это место станет центром притяжения не только жителей нашего округа, но и гостей Павловского Посада», — сказал Филипп Ефанов.

Администрация зафиксировала рост обращений от жителей по качеству водоснабжения. Представители «Коммунальной системы Московской области» отчитались о работе в этом году. Они рассказали, что выполнено 30% объема по ремонту сетей инженерных коммуникаций. В следующем году прокладка труб возобновится. Помимо этого, приступят к реконструкции участков водозаборного узла и установке фильтров обезжелезивания.

Капитальный ремонт теплотрассы на улице Урицкого продолжается. Заменят 480 метров сети горячей воды и теплоснабжения.

Филипп Ефанов отметил, что замечания жителей, которые поступили во время пеших обходов, нужно устранять оперативно, а также объяснять им алгоритм действий и следить за сроками исполнения.

На оперативном совещании рассказали, что в округе стартует прививочная компания. Мобильный пункт вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции будет работать с 13:00 до 17:00 на Привокзальной площади 10 и 12 сентября. Вакцину против коронавируса ставят в первой и третьей поликлиниках.

Врач-онколог начал прием пациентов в Электрогорске. График работы можно узнать в поликлинике или через сервис электронной регистратуры.

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