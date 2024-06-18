Памятную доску в честь бойца СВО установили в Южном Кучине в Балашихе

Мемориальная доска в память об Ильдаре Гильмутдинове установлена на доме № 5 в микрорайоне Южное Кучино в Балашихе. Военнослужащий погиб в зоне СВО в мае 2023 года.

Ильдар Гильмутдинов родился в Узбекистане, но последние 10 лет жил Балашихе. Мужчина отправился в зону специальной военной операции в 2022 году. Однако 29 мая 2023 года он погиб от многочисленных осколочных ранений. Он закрывал собой командира роты.

Указом президента Российской Федерации за проявленное мужество, защиту родины, заслуги перед государством и народом Ильдар Гильмутдинов посмертно награжден орденом Мужества. Он похоронен на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества». В Балашихе у мужчины осталась жена и дети.

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