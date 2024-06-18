Памятную доску участнику СВО Александру Урбанскому открыли в Балашихе

Мемориальную доску установили на фасаде дома № 16а на улице Карла Маркса, где жил рядовой. В зону специальной военной операции он пошел добровольцем в 2022 году. В Балашихе у бойца остались дочь и мама.

Александр Урбанский служил в городе Муром в понтонно-мостовой бригаде. Долгое время работал кузнецом в клубе средневекового боя. Почтить память и поддержать семью бойца приехали его сослуживцы и жители города.

«Наша с вами задача — хранить память о героях. Уверен, что имя Александра будет навсегда вписано в историю нашей страны, Подмосковья и Балашихи», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Александр погиб при исполнении воинского долга 21 марта 2023 года. Рядовой посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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