Открытый урок о живописце Валентине Серове пройдет в Химках 17 января

Познавательную лекцию о жизни и творчестве известного художника Валентина Серова проведут в Центральной детской школе искусств в Химках. Посетить урок истории приглашают школьников, их родителей, педагогов и муниципальных депутатов.

Портреты Валентина Серова известны каждому. Художник писал образы важных исторических личностей. Кроме того, он был хорошим педагогом и делился опытом со своими последователями. Это и многое другое о великом живописце узнают жители на познавательной лекции 17 января. Посетить мероприятие можно будет в 18:30 по адресу: улица Чапаева, дом № 6.

«Помнить свою историю, сохранять культурное наследие и передавать его новым поколениям — это основа патриотического воспитания. Такие мероприятия помогают нам объединить разные поколения вокруг общих ценностей», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Открытый урок организуют в рамках масштабной патриотической программы. Ее цель — привить молодежи любовь к Родине и искусству.