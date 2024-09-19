Открытый урок на тему семейных ценностей провели в Физтех-лицее имени Капицы

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, на урок пришли митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, министр образования Московской области Артем Охрименко, а также более 700 учащихся 6-8 классов и воскресных школ региона.

«Семья учит нас быть честными, сострадательными и терпеливыми. Она поддерживает нас в наших стремлениях, помогает преодолевать трудности и радоваться успехам. Семья, бесспорно, — это школа жизни, которую нужно ценить», — подчеркнул митрополит.

К уроку, на котором дети вместе с учителем рассуждали о важности семьи в современном обществе, онлайн присоединились 20 тысяч школьников из разных регионов России.

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