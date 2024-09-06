Открытый урок культуры безопасности провели в колледже «Подмосковье»

Открытый урок по основам безопасности провели для студентов колледжа «Подмосковье». На нем рассказали о правилах поведения на природе, а также действиях при чрезвычайных ситуациях.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, уроки направлены на создание единых подходов к формированию государственной политики в области безопасности и привлечение внимания поколения к этой проблеме, а также для отработки навыков действий в чрезвычайных ситуациях.

Преподаватели напомнили студентам о правилах пожарной безопасности, оказании первой помощи, профилактике терроризма.

«В результате изучения этих вопросов обучающиеся сделали вывод о том, что опасные ситуации могут возникнуть внезапно, поэтому жизнь и здоровье людей зависят от правильных действий каждого», — добавили в министерстве.

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