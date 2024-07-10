Отец и дочь из Наро-Фоминска получили награду на фестивале «Семья России»

Дуэт в составе Андрея и Дарьи Белоножко из Наро-Фоминска стал лауреатом всероссийского творческого фестиваля «Семья России». Отец и дочь занимаются во Дворце культуры «Звезда», исполняют народные песни и песни патриотической тематики.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что фестиваль прошел в Самаре и собрал творческие династии из 24 регионов России. Дуэт из Наро-Фоминска понравился жюри, творчество подмосковной семьи высоко оценили. Белоножко получили дипломы лауреатов.

ДК «Звезда», где занимаются артисты, работает в Наро-Фоминске с 1984 года и за это время стал главным учреждением культуры в округе. Каждый год там проходит свыше 250 мероприятий, которые посещают порядка 70 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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