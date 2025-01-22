Отделение полиции округа Истра вошло в топ-10 Подмосковья в 2024 году

Отделение полиции муниципального округа Истра признали одним из лучших в Московской области за 2024 год. Сотрудники раскрыли более тысячи преступлений: процент раскрываемости по округу составил 70%.

За год истринское отделение под руководством начальника полиции Александра Рябцева поднялось почти на 20 позиций в рейтинге подразделений Министерства внутренних дел региона. Теперь оно в десятке лучших. Рябцев приступил к своим обязанностям недавно: в июне прошлого года.

В истринском отделении работает более 400 полицейских. На совещании по итогам года лучших из них наградили благодарственными письмами и грамотами: это почти 15% сотрудников от всего личного состава.

Особое внимание в этом году полицейские уделят вопросу незаконной миграции в округе, снижению показатели бытовой преступности и тяжких преступлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил вопросы миграционной политики и сферы торговли с правоохранительными органами.